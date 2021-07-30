Китайские бадминтонисты завоевали золото Олимпиады в миксте
Китайские бадминтонисты разыграли между собой золото и серебро Олимпийских игр в Токио в миксте.
Ван Илюй и Хуан Дунпин в матче-марафоне, который длился 1 час 9 минут, оказались сильнее своих соотечественников Чжэн Сивэй-Хуан Яцион - 2:1 (21:17, 17:21, 21:19).
В матче за бронзу победу одержала японская пара в составе Юты Ватанабэ и Арисы Хигасино.
Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады в Токио 08:34
Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м. Ранее Бацарашкина принесла сборной России первое золото Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м
Евгений Рылов выиграл второе олимпийское золото 05:01
Российский пловец Евгений Рылов взял еще одно золото на Играх в Токио. Дистанцию в 200 метров спортсмен преодолел за 1 минуту 53,27 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Вторым финишировал американец Райан Мерфи, третьим - британец Люк Гринбэнк