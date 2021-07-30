Китайские бадминтонисты завоевали золото Олимпиады в миксте

Китайские бадминтонисты разыграли между собой золото и серебро Олимпийских игр в Токио в миксте.

Ван Илюй и Хуан Дунпин в матче-марафоне, который длился 1 час 9 минут, оказались сильнее своих соотечественников Чжэн Сивэй-Хуан Яцион - 2:1 (21:17, 17:21, 21:19).

В матче за бронзу победу одержала японская пара в составе Юты Ватанабэ и Арисы Хигасино.