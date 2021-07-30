Анна Пракатень завоевала серебряную медаль в академической гребле

Россиянка Анна Пракатень стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в академической гребле в одиночках.

Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала новозеландка Эмма Туигг (7 минут 13,97 секунды). Российская спортсменка отстала от нее на 3,42 секунды. Третьей стала австрийка Магдалена Лобниг (+5,75).

Отметим, что благодаря Анне в копилке России стало 29 медалей.

Пракатень стала первой отечественной спортсменкой с 1980 года, завоевавшей олимпийскую медаль в академической гребле в одиночках, отмечает ТАСС. Анее 28 лет, она является чемпионкой Европы.