Анна Пракатень завоевала серебряную медаль в академической гребле
Россиянка Анна Пракатень стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в академической гребле в одиночках.
Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала новозеландка Эмма Туигг (7 минут 13,97 секунды). Российская спортсменка отстала от нее на 3,42 секунды. Третьей стала австрийка Магдалена Лобниг (+5,75).
Отметим, что благодаря Анне в копилке России стало 29 медалей.
Пракатень стала первой отечественной спортсменкой с 1980 года, завоевавшей олимпийскую медаль в академической гребле в одиночках, отмечает ТАСС. Анее 28 лет, она является чемпионкой Европы.
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