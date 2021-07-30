После 17 лет неудач россиянки впервые выиграли "серебро" в академической гребле

Алексей Свирин, который возглавляет ФГСР, сорвал голос, болея за Василису и Лену. Надо было гнать девчонок к финишу, ведь в финал они пробились с пятым временем и большую часть дистанции в 500 м шли четвертыми. Но потом налегли на весла и начали нагонять соперниц. Не достали только победительниц из Новой Зеландии Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер, которые в Токио на более ранних стадиях уже установили и олимпийский, и мировой рекорд (6:47.41). В финале новозеландки показали на финише результат 6.50,19 секунды. Степанова и Елена Орябинская уступили всего 1,26 секунды. Бронзовые медали завоевали канадки Кейли Филмер и Хиллари Янссенс (+1,91).

- Очень рады, что путь, который прошли наши спортсмены, в частности Степанова и Орябинская, реализовался в медаль, - заявил Свирин. - Думаю, это хорошее окончание проекта, начатого восемь месяцев назад. Тем более мы прервали череду неудач, длившуюся 17 лет! Теперь у нас снова есть олимпийская медаль.

Василиса Степанова и Елена Орябинская принимают поздравления и пытаются осознать масштаб события.

- Трудно поверить в то, что это правда. Но мы безмерно рады, - призналась Елена Орябинская. - На Олимпийских играх все экипажи крайне сильные, со старта идут с максимальной скоростью. Мы тоже шли на полную, просто в какой-то момент поняли, что у нас еще много сил и есть возможность еще прибавить. После финиша искали на табло, какое же место заняли: первое - второе - третье? Чуть-чуть до "золота" не достали, но мы выложились сегодня максимально.

- Безгранично рады, это не описать никакими словами, - добавила Василиса Степанова. - На Олимпиаде все спортсмены стремятся попасть на пьедестал, и мы не исключение. Но во время заезда старались особо не думать об этом, не загоняться. Как будет - так будет. Но выложились мы действительно полностью, чтобы не жалеть после гонок, что чего-то не сделали. И вот он, результат.

Василиса Степанова и Елена Орябинская отметят грандиозный успех на Олимпиаде... мороженым

Василиса сказала, что отмечать медаль будут мороженым. Наверняка пару стаканчиков или эскимо проставят тренерам, которые создали этот тандем. Ведь Степанова долгое время была в парном весле, выступала на международных соревнованиях в парной четверке. И только в 2019 году ее пригласили попробовать силы в распашном весле. Для справки: в академической гребле существует четкое разделение на гребцов парного весла (одновременно гребет двумя веслами) и гребцов распашного весла (гребет только одним веслом).

- Было много смен напарников, тренеров. Когда вспоминаю, мурашки по коже, - говорит Василиса Степанова. - А с Леной нас посадили вместе всего три месяца назад. Тренеры, видимо, увидели потенциал. Спасибо им. Это привело нас сюда, и мы взяли олимпийское "серебро".

ЦИФРА

20 километров в час составляет средняя скорость для лодки в академической гребле. На рывках (старт и финиш) она увеличивается до 30 километров