После 17 лет неудач россиянки впервые выиграли "серебро" в академической гребле
Алексей Свирин, который возглавляет ФГСР, сорвал голос, болея за Василису и Лену. Надо было гнать девчонок к финишу, ведь в финал они пробились с пятым временем и большую часть дистанции в 500 м шли четвертыми. Но потом налегли на весла и начали нагонять соперниц. Не достали только победительниц из Новой Зеландии Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер, которые в Токио на более ранних стадиях уже установили и олимпийский, и мировой рекорд (6:47.41). В финале новозеландки показали на финише результат 6.50,19 секунды. Степанова и Елена Орябинская уступили всего 1,26 секунды. Бронзовые медали завоевали канадки Кейли Филмер и Хиллари Янссенс (+1,91).
- Очень рады, что путь, который прошли наши спортсмены, в частности Степанова и Орябинская, реализовался в медаль, - заявил Свирин. - Думаю, это хорошее окончание проекта, начатого восемь месяцев назад. Тем более мы прервали череду неудач, длившуюся 17 лет! Теперь у нас снова есть олимпийская медаль.
Василиса Степанова и Елена Орябинская принимают поздравления и пытаются осознать масштаб события.
- Трудно поверить в то, что это правда. Но мы безмерно рады, - призналась Елена Орябинская. - На Олимпийских играх все экипажи крайне сильные, со старта идут с максимальной скоростью. Мы тоже шли на полную, просто в какой-то момент поняли, что у нас еще много сил и есть возможность еще прибавить. После финиша искали на табло, какое же место заняли: первое - второе - третье? Чуть-чуть до "золота" не достали, но мы выложились сегодня максимально.
- Безгранично рады, это не описать никакими словами, - добавила Василиса Степанова. - На Олимпиаде все спортсмены стремятся попасть на пьедестал, и мы не исключение. Но во время заезда старались особо не думать об этом, не загоняться. Как будет - так будет. Но выложились мы действительно полностью, чтобы не жалеть после гонок, что чего-то не сделали. И вот он, результат.
Василиса сказала, что отмечать медаль будут мороженым. Наверняка пару стаканчиков или эскимо проставят тренерам, которые создали этот тандем. Ведь Степанова долгое время была в парном весле, выступала на международных соревнованиях в парной четверке. И только в 2019 году ее пригласили попробовать силы в распашном весле. Для справки: в академической гребле существует четкое разделение на гребцов парного весла (одновременно гребет двумя веслами) и гребцов распашного весла (гребет только одним веслом).
- Было много смен напарников, тренеров. Когда вспоминаю, мурашки по коже, - говорит Василиса Степанова. - А с Леной нас посадили вместе всего три месяца назад. Тренеры, видимо, увидели потенциал. Спасибо им. Это привело нас сюда, и мы взяли олимпийское "серебро".
ЦИФРА
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