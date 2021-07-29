Наши рапиристки выиграли "золото", победив в финале Францию

Российские рапиристки считались фаворитами командного турнира. Сборную за собой ведут не проигравшая до Олимпиады в Токио ни одного боя в этом году Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова. Чуть ранее в личных соревнованиях они завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно, хотя та же Дериглазова была главной претенденткой на "золото". Не сумев стать чемпионкой, Инна подчеркнула: теперь ей надо вернуть должок в командном старте.

- Любая олимпийская медаль - это большое достижение, и далеко не у каждого спортсмена она есть. У меня же их теперь три. И мне бы хотелось надеяться, что это не предел. Впереди командный турнир, к которому нужно хорошо подготовиться, - заявила Дериглазова после финала в личном турнире.

Говорить об отсутствии опыта у Дериглазовой и той же Коробейниковой не приходится: Инна выступает на международном уровне с 2010 года, а Лариса - с 2009-го. Спортсменки-подруги вместе выходили на дорожку еще в 2012 году, когда на Играх в Лондоне они завоевали серебряные медали в командных соревнованиях. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро командное первенство у рапиристок не проводилось.

По традиции основными соперницами россиянок считались Италия, США и Франция. В полуфинале наши девушки одолели американок (45:42), большую часть противостояния уступая в счете. В свою очередь француженки в не менее драматичной схватке оказались сильнее итальянок - 45:43.

В решающей схватке россиянки с самого начала повели в счете и не уступили инициативу. Нашу команду не подкосила даже травма Марты Мартьяновой, которой врачи оказывали помощь на протяжении пяти минут. Несмотря на повреждение, Мартьянова вернулась на помост и помогла своим партнершам одержать победу. Здорово себя проявила Дериглазова, обыгравшая в своих дуэлях в финале двух соперниц, а до того показав себя лидером в полуфинале. В целом все девушки выступили здорово, но отдельно стоит отметить именно Инну.

Мартьянова, несмотря на травму, смогла продолжить борьбу в финале. Фото: EPA

Дериглазова увлеклась фехтованием уже в восемь лет, хотя ее мама поначалу была против занятия дочери, полагая, что этот вид спорта больше подходит сильным юношам, чем хрупким девушкам. Помимо рапир и шпаг Дериглазова всерьез интересовалась фигурным катанием и художественной гимнастикой. В какой-то момент она даже подумывала бросить фехтование, но все же посвятила себя именно этому виду спорта.

Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова завоевали "серебро" с "бронзой" в личном турнире и сумели победить в командном вместе с Мартой Мартьяновой и Аделиной Загидуллиной

Дериглазова - настоящий профессионал. Уже в 12 лет побеждала соперниц на три-четыре года старше. Тренеры прочили ей большое будущее. У Инны было все: и талант, и трудолюбие. Достаточно сказать, что она тренировалась даже на девятом месяце беременности, а в зал после родов вернулась спустя два месяца.

Спортивные успехи никак не изменили Дериглазову. Она по-прежнему живет в маленьком 40-тысячном городке Курчатове Курской области. Окончила университет по престижной специальности юриспруденция. Однако будет ли Инна работать в этой профессии - большой вопрос. В одном из интервью Дериглазова призналась, что становиться юристом не собирается. Ей и в спорте хорошо.

Напомним, что днем ранее мужская сборная России на саблях заняла седьмое место в командном первенстве. Нашу страну в данной дисциплине представляли Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко и Константин Лоханов. По окончании соревнований Решетников, являющийся четырехкратным чемпионом мира в фехтовании на саблях, заявил журналистам, что возьмет паузу, дабы определиться с продолжением карьеры. В Токио ему не удалось стать обладателем медали ни в личном, ни в командном турнире.

- Сегодня мне исполнилось 35 лет - не самый юный возраст для фехтования. Говорить что-то конкретно не хочу. Мне обидно, не хотелось бы уходить на грустной ноте. Думаю сделать небольшой перерыв, тем более что до ближайших стартов еще далеко. После передышки и приму конкретное решение.

Тем временем

Российский дзюдоист Нияз Ильясов победил Варлама Липартелиани из Грузии в поединке за "бронзу" в весовой категории до 100 килограммов. Ильясов выиграл вторую медаль для наших дзюдоистов в Токио. Ранее Мадина Таймазова стала третьей в весовой категории до 70 килограммов. В полуфинале Таймазова уступила японке Тидзуру Араи в самом продолжительном поединке на нынешних Играх - 16 минут 41 секунда. Россиянка покинула татами в сопровождении врачей, поединок за "бронзу" состоялся спустя час после полуфинальной схватки. "Меня все поддерживают. Тренеры сказали забыть, что было, - этого не вернуть, нужно было забрать медаль во что бы то ни стало. Постараюсь в следующий раз все исправить, надо идти дальше. Не боялась, допустят меня до встречи или нет, я бы и без глаза вышла бороться", - заявила Мадина.

Прямая речь

Главный тренер российских саблистов Дмитрий Глотов заявил, что Софья Великая сможет выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже. "Она очень сильная девушка. Если Софья задастся целью принять участие еще в одной Олимпиаде, мы будем только рады. Ситуацию в команде она точно не испортит, сможет поддержать", - заявил Глотов журналистам. Напомним, что на Играх в Токио Великая уступила в финале турнира саблисток соотечественнице Софии Поздняковой (11:15) и завоевала серебряную медаль. После поединка Софья допустила, что выступит на Олимпиаде-2024.