Путин поздравил российских рапиристок с золотой медалью Олимпиады
Президент России Владимир Путин поздравил российских рапиристок, завоевавших золото Олимпийских игр в Токио. Глава государства отметил их командную сплоченность и мастерство.
Россиянки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова ранее победили сборную Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:34 и завоевали золото.
"Рад поздравить вас, ваших тренеров и наставников с триумфом в Токио", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Владимир Путин выразил уверенность, что успех спортсменок станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования, в укрепление авторитета России как спортивной державы.
Глава государства подчеркнул, что сплоченность, мастерство и настрой на победу помогли девушкам уверенно дойти до финала и в решающий момент взять верх над сильными соперницами.
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