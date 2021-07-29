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Идет  день олимпиады
29.07.2021 17:39
Рубрика: Власть

Путин поздравил российских рапиристок с золотой медалью Олимпиады

Текст: Татьяна Замахина

Президент России Владимир Путин поздравил российских рапиристок, завоевавших золото Олимпийских игр в Токио. Глава государства отметил их командную сплоченность и мастерство.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Сборная России завоевала пять медалей в шестой день Олимпиады в Токио

Россиянки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова ранее победили сборную Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:34 и завоевали золото.

"Рад поздравить вас, ваших тренеров и наставников с триумфом в Токио", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин выразил уверенность, что успех спортсменок станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования, в укрепление авторитета России как спортивной державы.

Глава государства подчеркнул, что сплоченность, мастерство и настрой на победу помогли девушкам уверенно дойти до финала и в решающий момент взять верх над сильными соперницами.

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