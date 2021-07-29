Путин поздравил российских рапиристок с золотой медалью Олимпиады

Президент России Владимир Путин поздравил российских рапиристок, завоевавших золото Олимпийских игр в Токио. Глава государства отметил их командную сплоченность и мастерство.

Россиянки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова ранее победили сборную Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:34 и завоевали золото.

"Рад поздравить вас, ваших тренеров и наставников с триумфом в Токио", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин выразил уверенность, что успех спортсменок станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования, в укрепление авторитета России как спортивной державы.

Глава государства подчеркнул, что сплоченность, мастерство и настрой на победу помогли девушкам уверенно дойти до финала и в решающий момент взять верх над сильными соперницами.