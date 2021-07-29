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Идет  день олимпиады
29.07.2021 23:04
Рубрика: Спорт

Роднина ответила американке на критику успехов россиян на ОИ

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина ответила американской спортсменке, которая заявила, что ей противны медали российских спортсменов.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Сборная России завоевала пять медалей в шестой день Олимпиады в Токио

Гребчиха Меган Калмо раскритиковала успехи россиянок Василисы Степановой и Елены Орябинской, которые завоевали серебряные медали по итогам соревнований парных двоек в академической гребле. Она заявила, что ей противны эти медали, поскольку, по ее мнению, Международный олимпийский комитет не должен был допускать россиян к участию в Играх после решения Всемирного антидопингового агентства. "Я за ее дурной вкус не отвечаю. Нам, например, радостно, и мы умеем радоваться за их спортсменов, сопереживать их спортсменам. Могу точно сказать, что все расстроились, когда снялась американская гимнастка", - цитирует Роднину "Чемпионат".

Знаменитая фигуристка добавила, что проблема в дурном воспитании этой спортсменки и в том, что она не знает устав Международного олимпийского комитета и Олимпийскую хартию.

"Она должна прекрасно понимать регламент, что такое Олимпийские игры, какие там предусмотрены нормативы. Если ей это чуждо - я тогда не понимаю, зачем она в этом принимает участие", - добавила Роднина.

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