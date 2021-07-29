Роднина ответила американке на критику успехов россиян на ОИ

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина ответила американской спортсменке, которая заявила, что ей противны медали российских спортсменов.

Гребчиха Меган Калмо раскритиковала успехи россиянок Василисы Степановой и Елены Орябинской, которые завоевали серебряные медали по итогам соревнований парных двоек в академической гребле. Она заявила, что ей противны эти медали, поскольку, по ее мнению, Международный олимпийский комитет не должен был допускать россиян к участию в Играх после решения Всемирного антидопингового агентства. "Я за ее дурной вкус не отвечаю. Нам, например, радостно, и мы умеем радоваться за их спортсменов, сопереживать их спортсменам. Могу точно сказать, что все расстроились, когда снялась американская гимнастка", - цитирует Роднину "Чемпионат".

Знаменитая фигуристка добавила, что проблема в дурном воспитании этой спортсменки и в том, что она не знает устав Международного олимпийского комитета и Олимпийскую хартию.

"Она должна прекрасно понимать регламент, что такое Олимпийские игры, какие там предусмотрены нормативы. Если ей это чуждо - я тогда не понимаю, зачем она в этом принимает участие", - добавила Роднина.