Российские саблисты остались без медалей в командных соревнованиях
Сборная России проиграла в командных соревнованиях саблистов на стадии четвертьфинала.
В 1/4 финала российская команда, в составе которой выступали Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов и Дмитрий Даниленко встречалась со сборной Германии.
Встреча завершилась чувствительным поражением со счетом 28:45. В итоге россияне продолжат борьбу за места с пятого по восьмое.
В этом виде программы сборная России не выигрывает медали с 2004 года.
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