Российские саблисты остались без медалей в командных соревнованиях

Сборная России проиграла в командных соревнованиях саблистов на стадии четвертьфинала.

В 1/4 финала российская команда, в составе которой выступали Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов и Дмитрий Даниленко встречалась со сборной Германии.

Встреча завершилась чувствительным поражением со счетом 28:45. В итоге россияне продолжат борьбу за места с пятого по восьмое.

В этом виде программы сборная России не выигрывает медали с 2004 года.