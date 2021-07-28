Колесников вышел в финал стометровки вольным стилем
В среду Колесников показал лучшее время в полуфинале - 47,11. В четверг он поборется за вторую олимпийскую награду в Токио.
"Пока это ничего не значит. Понимаю, установил рекорд, но им никого здесь не напугаешь. А финал мы еще не проплыли. Да, я доволен. Но сразу же начал настраиваться на завтрашний финал", - цитирует Колесникова телеграм-канал ОКР.
Не смог выйти в финал Андрей Минаков, показавший десятое время.
На дистанции 200 метров брассом в финал вышел Антон Чупков, ставший седьмым. Совсем немного не хватило для попадания в решающий заплыв Кириллу Пригоде - он девятый.
Светлана Чимрова выступит в финале на 200 метров баттерфляем. В полуфинале у нее седьмой результат.
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