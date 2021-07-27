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27.07.2021 09:16
Рубрика: Спорт

Министр спорта РФ назвал историческим победный заплыв Рылова и Колесникова

Текст: Максим Домчев

Глава министерства спорта Олег Матыцин прокомментировал триумф российских пловцов на дистанции 100 метров на спине.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Рылов и Колесников выиграли золото и серебро на Играх в Токио

Во вторник Евгений Рылов завоевал золотую медаль, а другой россиянин - Климент Колесников пришел - к финишу вторым в финальном заплыве на 100 метров на спине. Российские пловцы взяли олимпийское золото спустя 25 лет.

Комментируя успех россиян, глава Минспорта Олег Матыцин отметил, что этот заплыв стал историческим.

"Такие заплывы хочется пересматривать снова и снова, настолько красивой получилась эта борьба двух лидеров сборной команды России. Наши спортсмены добились исторического результата", - приводит слова министра ТАСС.

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