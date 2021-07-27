Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
11:25
Баскетбол 3x3
Россия - Италия (женщины) / Россия - Сербия (мужчины)
12:30
Дзюдо
Женщины, до 63 кг / Мужчины, до 81 кг
13:45
Спортивная гимнастика
Женщины, командное многоборье, финал
Идет  день олимпиады
27.07.2021 09:46
Рубрика: Спорт

Мужская сборная РФ по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Олимпиады

Текст: Максим Домчев

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 сумела пробиться в четвертьфинал Олимпийских игр. Это произошло после того, как команда Бельгии в дополнительное время нанесла поражение сборной Польши со счетом 16:14.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Россиянки вышли в плей-офф олимпийского турнира по баскетболу 3х3

Сборная России после шести матчей имеет в своем активе три победы и три поражения. У сборной Польши, которая боролась с россиянами за выход в четвертьфинал, две победы и пять поражений.

Во вторник россиянам предстоит матч против Сербии.

Новости чемпионата
Немка Функ выиграла "золото" в гребном слаломе на байдарке-одиночке на ОИ 11:19
Хачанов вышел в третий круг олимпийского турнира по теннису 11:06
У олимпийского чемпиона по тхэквондо Храмцова подозрение на перелом руки 10:56
Тхэквондист Ларин вышел в финал Олимпиады 10:55
Швейцарки заняли весь пьедестал в соревнованиях по маунтинбайку на Олимпиаде 10:49
Сборная России завоевала "бронзу" в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте 09:38

Сборная России завоевала "бронзу" в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте 09:38

Российские спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. Наши стрелки в матче за "бронзу" победили представителей Южной Кореи

Бацарашкина и Черноусов выиграли серебро в стрельбе на ОИ-2020 06:02

Бацарашкина и Черноусов выиграли серебро в стрельбе на ОИ-2020 06:02

Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов стали серебряными призерами в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Играх в Токио. В финале россияне встречались с представителями Китая

Евгений Рылов: Ради "золота" плыл на пределе возможностей 05:52

Евгений Рылов: Ради "золота" плыл на пределе возможностей 05:52

Евгений Рылов, который принес сборной России первое за 25 лет олимпийское "золото" в плавании, поделился своими впечатлениями после победы. Он также признался, что пошел ва-банк в финале на 100-метровке на спине

Рылов и Колесников выиграли золото и серебро на Играх в Токио 05:10

Рылов и Колесников выиграли золото и серебро на Играх в Токио 05:10

Российские пловцы сумели завоевать первое золото на Олимпийских играх в Токио. В заплыве на 100 метров на спине победы добился Евгений Рылов, опередивший на финише своего соотечественника Климента Колесникова