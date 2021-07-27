27.07.2021 09:46
Рубрика: Спорт
Мужская сборная РФ по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Олимпиады
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 сумела пробиться в четвертьфинал Олимпийских игр. Это произошло после того, как команда Бельгии в дополнительное время нанесла поражение сборной Польши со счетом 16:14.
Сборная России после шести матчей имеет в своем активе три победы и три поражения. У сборной Польши, которая боролась с россиянами за выход в четвертьфинал, две победы и пять поражений.
Во вторник россиянам предстоит матч против Сербии.
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Сборная России завоевала "бронзу" в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте 09:38
Российские спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. Наши стрелки в матче за "бронзу" победили представителей Южной Кореи
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