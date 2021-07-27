Мужская сборная РФ по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Олимпиады

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 сумела пробиться в четвертьфинал Олимпийских игр. Это произошло после того, как команда Бельгии в дополнительное время нанесла поражение сборной Польши со счетом 16:14.

Сборная России после шести матчей имеет в своем активе три победы и три поражения. У сборной Польши, которая боролась с россиянами за выход в четвертьфинал, две победы и пять поражений.

Во вторник россиянам предстоит матч против Сербии.