Китаянки стали олимпийскими чемпионками в прыжках в воду с вышки
Китайские спортсменки Чэнь Юйси и Чжан Цзяци победили на Олимпийских играх в Токио в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Их результат - 363.78 балла.
Вторыми стали американки Джессика Парратто и Дилейни Шнелл (310.80 балла). Бронзовые медали выиграл мексиканский дуэт Габриэла Агундес Гарсия и Алехандра Ороско Лоса (299.70 балла).
Наши соотечественницы в финале участие не принимали.
Напомним, накануне в аналогичной дисциплине у мужчин Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды.
Сборная России завоевала "бронзу" в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте 09:38
Российские спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. Наши стрелки в матче за "бронзу" победили представителей Южной Кореи