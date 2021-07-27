Китаянки стали олимпийскими чемпионками в прыжках в воду с вышки

Китайские спортсменки Чэнь Юйси и Чжан Цзяци победили на Олимпийских играх в Токио в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Их результат - 363.78 балла.

Вторыми стали американки Джессика Парратто и Дилейни Шнелл (310.80 балла). Бронзовые медали выиграл мексиканский дуэт Габриэла Агундес Гарсия и Алехандра Ороско Лоса (299.70 балла).

Наши соотечественницы в финале участие не принимали.

Напомним, накануне в аналогичной дисциплине у мужчин Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды.