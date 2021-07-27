Карацев проиграл Шарди на Олимпиаде в Токио

Российский теннисист Аслан Карацев уступил французу Жереми Шарди в третьем раунде турнира на Олимпиаде в Токио.

Матч третьего круга между Карацевым и Шарди был задержан из-за непогоды. В первом сете француз сумел сломить сопротивление соперника лишь в концовке. При счете 5:5 он смог выиграть два гейма подряд.

Вторая партия осталась за Карацевым - 6:4, а в третьей Шарди вновь оказался сильнее - 6:3. Матч продолжался более двух часов.

Из четырех российских теннисистов в сетке турнира остались только Даниил Медведев и Карен Хачанов.