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Идет  день олимпиады
27.07.2021 09:54
Рубрика: Спорт

Российские гандболистки потерпели первое поражение на Олимпиаде-2020

Женская сборная России по гандболу крупно проиграла шведкам во втором матче на Олимпиаде - 24:36. Это поражение стало первым для наших девушек в Токио.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: AFP/Daniel LEAL-OLIVAS
Гандболистки РФ с ничьей начали защиту титула олимпийских чемпионок в Токио

Если откровенно, дебютный матч на турнире против бразильянок россиянки также провели не на самом высоком уровне. Неудивительно, что поединок закончился вничью, хотя не будь нескольких странных судейских решений, возможно, результат был бы иным.

В отличие от поединка с Бразилией, сегодня россиянкам не мешал ни судья, ни кто-либо еще. Столь крупное поражение - полная неожиданность, еще и с учетом того, что наша команда приехала на Олимпиаду защищать титул.

Добавим напоследок, что на групповом этапе команде Алексея Алексеева еще предстоят матчи с Венгрией, Францией и Испанией.

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