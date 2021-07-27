Российские гандболистки потерпели первое поражение на Олимпиаде-2020

Если откровенно, дебютный матч на турнире против бразильянок россиянки также провели не на самом высоком уровне. Неудивительно, что поединок закончился вничью, хотя не будь нескольких странных судейских решений, возможно, результат был бы иным.

В отличие от поединка с Бразилией, сегодня россиянкам не мешал ни судья, ни кто-либо еще. Столь крупное поражение - полная неожиданность, еще и с учетом того, что наша команда приехала на Олимпиаду защищать титул.

Добавим напоследок, что на групповом этапе команде Алексея Алексеева еще предстоят матчи с Венгрией, Францией и Испанией.