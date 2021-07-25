Гандболистки РФ с ничьей начали защиту титула олимпийских чемпионок в Токио

С момента завоевания олимпийского "золота" Рио-2016 коллекция нашей сборной пополнилась еще двумя наградами: "серебром" чемпионата Европы-2018 и "бронзой" чемпионата мира-2019. С таким багажом наша команда приехала в Токио по определению одним из фаворитов турнира. Тем более, в составе удалось сохранить восемь олимпийских чемпионок, в том числе, и самого ценного игрока турнира в Рио Анну Вяхиреву. Главное изменение в сборной произошло на тренерском мостике. Место легендарного Евгения Трефилова, олицетворяющего собой успехи женского гандбола, занял тренерский квартет в составе Алексея Алексеева, Ольги Акопян, Людмилы Бодниевой и Томаша Главаты.

Перед олимпийским турниром наши провели три контрольных матча и во всех трех уступили. Причем в последней игре с командой Нидерландов уже здесь в японской столице - 34:37. Неудачу девчонки и тренерский штаб списали на тяжелую дорогу и акклиматизацию. Стартовый матч с бразильянками должен был показать, так это или нет.

Южноамериканки - крепкий середняк современного гандбола. У них есть победа на чемпионате мира, но была она добыта в 2013-м году. Сейчас сборная Бразилии - довольно возрастная команда: Алексеев даже говорил, что лучше бы с ней встретиться попозже, когда она будет уже не в лучших кондициях. Но тут выбирать не приходится.

Национальный спортивный зал "Йоеги", где проходят соревнования по гандболу, огромен. Арена вмещает больше 13 тысяч человек. Тем обиднее, что зрителям на трибуны вход запрещен. Пустоты вокруг площадки только подчеркивают масштабы сооружения. Но без болельщиков вовсе не значит, что без эмоций. По сути, скамейки сами себе создали атмосферу. Тем более, что и игра шла в напряженном режиме. Наши девчонки вроде бы и вырывались вперед, но потом ошибались и давали соперницам приблизиться к себе. А Алексеев, это совсем не грозный Трефилов. "Хорошо! Хорошо!", - вот что в основном раздавалось от главного тренера нашей сборной.

На перерыв после первых 30 минут наши ушли ведя в счете 14:12. Но южноамериканки даже не думали выключаться. И на экваторе второй половины они, впервые за долгое время сравняли счет - 18:18, а на 20-й даже вышли вперед 22:20.

Но и наши продемонстрировали характер. Очень кстати оказалось удаление бразильянки Ду Насименту после грубого фола на Полине Горшковой. Счет россиянки сравняли и даже дважды выходили вперед, но удержать победу не смогли. Когда прозвучала финальная сирена соперницы не скрывали радости. А вот наши девчонки были расстроены, они рассчитывали немного на другой старт.