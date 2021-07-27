27.07.2021 09:38
Рубрика: Спорт
Каримова и Каменский завоевали "бронзу" Олимпиады в стрельбе
Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
По итогам квалификации российский дуэт занял четвертое место и в поединке за "бронзу" встречался с представителями Южной Кореи, показавшими третий результат.
Опыт и мастерство российских спортсменов помогли им добиться победы со счетом 17:9.
Эта медаль стала 16-й для сборной России. В активе команды 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых награды Игр-2020.
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