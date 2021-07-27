По итогам квалификации российский дуэт занял четвертое место и в поединке за "бронзу" встречался с представителями Южной Кореи, показавшими третий результат.

Опыт и мастерство российских спортсменов помогли им добиться победы со счетом 17:9.

Эта медаль стала 16-й для сборной России. В активе команды 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых награды Игр-2020.