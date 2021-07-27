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Идет  день олимпиады
27.07.2021 09:38
Рубрика: Спорт

Каримова и Каменский завоевали "бронзу" Олимпиады в стрельбе

Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.
Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Бацарашкина и Черноусов выиграли серебро в стрельбе на ОИ-2020

По итогам квалификации российский дуэт занял четвертое место и в поединке за "бронзу" встречался с представителями Южной Кореи, показавшими третий результат.

Опыт и мастерство российских спортсменов помогли им добиться победы со счетом 17:9.

Эта медаль стала 16-й для сборной России. В активе команды 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых награды Игр-2020.

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