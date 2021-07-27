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Идет  день олимпиады
27.07.2021 15:53
Рубрика: Спорт

Российские гимнастки завоевали "золото" Олимпиады в командном многоборье

Женская сборная России по спортивной гимнастике в составе Ангелины Мельниковой, Владиславы Уразовой, Лилии Ахаимовой и Виктории Листуновой одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио, набрав в сумме за четыре снаряда 169,528 балла. Вторыми стали американки (166,096), третьими - британки (164,096).
Текст: Анна Козина (Токио)

Напомним, что в квалификации олимпийского турнира наши девушки также сумели опередить американок во главе с четырехкратной чемпионкой Рио Симоной Байлз (171,629 против 170,562 балла). После чего она от лица всей команды обещала исправить все мелкие недочеты, чтобы стать лучшими.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Однако в финале произошло ЧП. Байлз выступила только в опорном прыжке, допустив серьезную ошибку и показав результат 13,766 балла, после чего снялась с соревнований из-за травмы ноги. В команде Байлз нашлось кому заменить. А самой Симоне еще выступать в индивидуальном многоборье и во всех отдельных видах. Так что спортсменку решили поберечь. Но Джордан Чайлс, вышедшая на замену Байлз на бревне, не справилась со своим снарядом: на вольных упражнениях она приземлилась на пятую точку, получив всего 11,700 балла.

Таким образом, сборная США не смогла защитить титул, завоеванный в Рио-2016. Россиянки, наоборот, поднялись на одну ступеньку пьедестала, повторив вчерашний подвиг нашей мужской сборной.

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