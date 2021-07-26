Гимнаст Нагорный: Мы - команда победителей
Никита Нагорный, вместе с Артуром Далалояном, Денисом Аблязиным и Давидом Белявским выигравший олимпийское золото в командном многоборье, подчеркнул, что каждый из этой четверки заслуживает эту победу на все сто процентов.
- Мы команда победителей. Все четыре человека достойны этой большой награды, - отметил Нагорный. - За последние полгода мы прошли очень тяжелый путь. Про травму и операцию Артура на ахилле вы знаете. Он вообще - герой. Но мы все ему сразу поверили и знали, что он выйдет и свое сделает. Это было понятно на интуитивном уровне. У Дениса - две железки, две титановые пластины в ноге. Давид вообще у нас собрал полную коллекцию наград со всех соревнований - Универсиады, чемпионатов мира, Европы и вот теперь Олимпиады.
За первое место сборная России боролась с японцами. Никита признался, что немного беспокоился, не будут ли судьи более благосклонны к хозяевам Игр.
- Честно говоря, у меня вольные немного не задались. В принципе, я понимал, что сделал на нужную оценку. Но мало ли, вдруг бы судьи захотели отдать победу хозяевам? Но все закончилось так, как должно было, - сказал гимнаст. - Помните, утром была новость, что в Токио ожидается тайфун? Так вот, мы и есть тот тайфун! Он пришел, взял свое? и теперь тайфуна не будет.
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