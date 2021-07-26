Российские гимнасты победили в командном турнире на Олимпиаде
В сумме за шесть снарядов Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид Белявский набрали 262,500 балла, опередив японцев (262,397) и китайцев (261,894).
На Олимпиаде в Рио-2016 наша команда осталась с "серебром", также как и на чемпионате мира-2018 года. Артур Далалоян тогда упал с брусьев, и команде не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выиграть турнир. Но на ЧМ-2019 в Штутгарте наши гимнасты принесли России первую за 28 лет победу в командном первенстве.
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