София Позднякова выиграла "золото" Олимпиады в финале против Софьи Великой

Как и пять лет назад в Рио-де-Жанейро, "золото" турнира по фехтованию на саблях среди женщин разыграли россиянки. Только на этот раз легендарной Софье Великой противостояла не Яна Егорян, а София Позднякова - дочь президента ОКР Станислава Позднякова.

У знаменосца нашей сборной в Токио Великой отношения с Олимпиадой не самые простые. Нынешние Игры для нее - четвертые и последние в карьере. В коллекции Софьи есть всевозможные титулы: восемь раз она становилась чемпионом мира, 14 раз - чемпионкой Европы. Однако личной победы на Олимпийских играх она достигнуть никак не могла. Дважды Великая участвовала в финале и оба раза уступила соперницам. Софья честно признавалась, что продолжает карьеру во многом из-за стремления завоевать-таки многострадальное золото. Но не получилось.

Напомним, что ранее две медали взяли наши рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова. Дериглазова завоевала "серебро", а Коробейникова - "бронзу".