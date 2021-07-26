Олимпийского чемпиона Нагорного назвали лучшим гимнастом современности

"Никита Нагорный доказал, что он лучший гимнаст современности", - сказал заслуженный работник физической культуры РФ и отметил, что "такого давления не испытывал ни один гимнаст за всю историю нашего советского и российского спорта".

В минспорта Ростовской области успех донского гимнаста прокомментировали так: "Забойщик" на пяти из шести снарядах - это Никита Нагорный. Уверенно, и с поразительным самообладанием". А губернатор региона Василий Голубев поздравил спортсмена с победой.

"Наше первое золото на XXXII Олимпиаде в Токио… Поздравляю Никиту, его тренера Ольгу Нечепуренко и федерацию спортивной гимнастики Ростовской области!" - написал глава Дона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, что российские гимнасты Никита Нагорный, Артут Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин завоевали золотые медали в командном многоборье. На пути к победе россияне смогли обойти хозяев Олимпиады - по итогам выступлений Россия получила 262,500 баллов, Япония - 262,397 балла, Китай - 261,894 балла. Олимпийское золото наши спортсмены выиграли впервые с 1996 года.

Кстати

В 2016 году серебряного призера Олимпиады в Рио-де-Жанейро Никиту Нагорного в Ростове-на-Дону встретили хлебом с солью, казачьими песнями и плясками. Ему вручили каравай и цветы. Прославленный гимнаст был растроган радушием земляков и принял участие в плясках.