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25.07.2021 12:45
Рубрика: Общество

На Дону поздравили лучницу Елену Осипову с олимпийской медалью

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

Жители Ростовской области поздравляют в социальных сетях Елену Осипову, завоевавшую серебряную медаль на Олимпиаде в Токио. Девушка из Таганрога вместе с Ксенией Перовой и Светланой Гомбоевой уступила команде лучниц из Южной Кореи.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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"Поздравляем наших спортсменок с Олимпийским серебром! Осипову Елену - воспитанницу Центра олимпийской подготовки №1 Ростова-на-Дону и тренера Лолу Валихаджаеву. Гордимся!", - написали на официальной странице в Instagram министерства по физической культуре и спорта региона.

Соревнования проходят довольно напряженно. 23 июля лучница Светлана Гомбоева из-за жары получила солнечный удар и потеряла сознание, но спортсменка сумела полностью восстановиться и показать отличный результат. В 1/8 финала российские девушки победили Украину, в четвертьфинале - США, а в полуфинале команду Германии.

Перед Олимпиадой на международных соревнованиях в Турции Елена Осипова установила новый рекорд Европы в стрельбе из классического лука среди женщин. На дистанции 70 метров она набрала в квалификационном раунде 684 очка.

Кстати

Донские спортсмены традиционно принимают участие в Олимпийских играх. С 1952 года ими завоевано 122 медали, из них 47 - золотых.

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