Максим Храмцов: Посвящаю "золото" маме, которой не стало полгода назад

Максим, на чемпионате Европы у вас была достаточно тяжелая травма, вы сломали руку, как оказалось. И вообще могли не поехать на Олимпиаду…

Максим Храмцов: Да нет, я поехал бы в любом случае. Просто старался побыстрее залечить руку. Ел кальций, делал укрепляющие упражнения после того, как уже снял лангетку. Я был уверен, что все будет нормально. И все было хорошо буквально за пару недель до выезда отсюда. У нас были спарринги на сборах, я ударил рукой и почувствовал ту боль. Но я не придал значения, вроде все нормально было. И уже здесь в первом же бою я ударил рукой, соперник - тоже, получилось кулак в кулак. Не знаю, что там, но по симптомам похоже на то, что было тогда.

Все бои вы выиграли спокойно и уверенно. Показалось, что соперников тут у вас не было…

Максим Храмцов: Возможно, я не знаю. Просто выходил и делал свое дело.

Какие ощущения от того, что вошли в историю, как первый олимпийский чемпион в тхэквондо от России?

Максим Храмцов: Пока, наверное, еще не осознал. Сейчас они примерно те же самые, что и в 2017 году, когда я стал чемпионом мира.

Вы чемпион мира, вы выигрывали этапы гран-при, "Большого шлема", теперь стали олимпийским чемпионом. Как дальше жить, где искать мотивацию?

Максим Храмцов: Следующая Олимпиада уже через три года. Будем готовиться к ней.

Кому вы посвящаете эту победу?

Максим Храмцов: Маме, которой не стало полгода назад.

Сегодня вспоминали ее?

Максим Храмцов: Конечно, перед каждым боем.

Рассматривали вариант, при котором из-за этого тяжелого события отказались бы от участия в Олимпиаде?

Максим Храмцов: Мама очень хотела, чтобы я выиграл Олимпийские игры.

В третьем раунде ваш отрыв в счете стал сокращаться. Что было в голове, как перестраивались?

Максим Храмцов: Я видел, что этому парню уже достаточно серебра. Видел это в его глазах. Видел, что он устал. А когда я это увидел, то еще больше завелся и просто бил-бил-бил и сделал нормальный отрыв.

Даже когда в других поединках у вас было комфортное преимущество, вы все равно шли в атаку…

Максим Храмцов: Да, у меня такая работа. Когда я веду и вижу, что соперник готовится ударить, я сам его ударю. Я не жду, пока он меня ударит, чтобы его заблокировать. Сам начинаю атаку. Иногда просто покажу ногой, но чтобы он не ударил меня.

Вы учитесь в Нижневартовском университете. Какая у вас будет специальность?

Максим Храмцов: Тренер. Учусь на тренера.

Хотите быть тренером?

Максим Храмцов: Посмотрим. Хотелось бы развивать тхэквондо в своем регионе. Хотелось бы вывести регион на высокий уровень, чтобы мы могли конкурировать на чемпионатах России, Европы, мира.

Максим, вы помогали обладателю первой российской олимпийской медали среди мужчин Алексею Денисенко готовиться к Играм-2016 в Рио. Сейчас перед Токио он вам что-то говорил, как-то напутствовал?

Максим Храмцов: Он был с нами на сборах, его вызвали на последний выездной сбор. Да, он с нами общался как бы невзначай, давал советы тем, кому они были нужны. Мне пару слов сказал. Когда я готовил Алексея на прошлую Олимпиаду, мне это очень помогло. Я очень много от него взял.

Что именно вы у него взяли и какие слова он вам говорил?

Максим Храмцов: Мы с ним очень много тренировались. И поэтому я много набрал. А что говорил? То, что я никому здесь ничего не делал. Надо выходить и делать работу.

Чем отличается олимпийская деревня в Токио от того, что было в Рио?

Максим Храмцов: Здесь я в олимпийской деревне, а там я был до олимпийской деревни. Когда спортсмены туда заехали, нас отправили домой. Здесь по-другому, конечно. Но тогда тоже свой кайф был.

Красный свитер, который ваш талисман, с собой взяли?

Максим Храмцов: Он у меня с собой, здесь.