Саблистка Позднякова стала олимпийской чемпионкой

У знаменосца нашей сборной в Токио Великой отношения с Олимпиадой не самые простые. Нынешние Игры для нее - четвертые и, наверное, последние в карьере. В коллекции Софьи есть всевозможные титулы: восемь раз она становилась чемпионом мира, 14 раз - чемпионкой Европы. Однако личной победы на Олимпийских играх добиться никак не могла. Дважды Великая участвовала в финале и оба раза уступила соперницам. Она честно признавалась, что продолжает карьеру во многом из-за стремления завоевать-таки многострадальное "золото". Но не получилось.

Как и пять лет назад в Рио-де-Жанейро, в решающем поединке турнира саблисток встретились две наши соотечественницы

- Олимпиада - особенный турнир. Да, нам не хватает болельщиков, но я чувствую энергетику. Мне кажется, за нас болеют даже сильнее, чем когда люди сидят на трибунах. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто поздно ночью по российскому времени будет просыпаться, чтобы последить за соревнованиями. Да, у меня нет "золота" в личном турнире, я готова биться, - заявила Великая после первой победы в Токио над венгеркой Катоной.

Что касается Поздняковой, то ее изначально считали одним из возможных открытий турнира саб­листок. София не раз побеждала титулованных оппоненток в личных схватках. Достаточно вспомнить триумфальный для нее чемпионат мира-2018 в китайском Уси, когда юная россиянка обыграла сразу трех чемпионок мира в командных турнирах (Энн-Элизабет Стоун, Дагмару Возняк и Ирен Векки), а в финале в упорной борьбе одолела как раз Великую. Так что ее нынешний успех никак нельзя назвать неожиданным.

Чуть ранее "серебро" и "бронзу" взяли рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова. Но если для Коробейниковой такой результат можно считать успехом, то у Дериглазовой были все шансы на "золото". Более того, именно россиянка считалась главным фаворитом турнира на рапирах.

Судьба олимпийского золота решилась в поединке двух российских саблисток - Поздняковой и Великой. Фото: EPA

Инна, какие сейчас ощущения - больше горечи или радости?

Инна Дериглазова: После награждения стало полегче. Видимо, я забыла на время о том, что хоть и не взяла "золото", но выиграла "серебро". Мне всегда хочется большего. Второе место - это в какой-то степени поражение, хотя любая медаль на Олимпиаде ценна и уникальна. Пусть награда и серебряная, однако она мне так же дорога, как "золото" в Рио-де-Жанейро.

Что не получилось в финале?

Инна Дериглазова: Надо было перестроиться. А так залог успеха всегда один и тот же - нужно выходить и показывать, на что ты способен, что умеешь.

Вам понравилось судейство?

Инна Дериглазова: Когда фехтуешь, кажется, ты все выигрываешь. Однако затем пересматриваешь и понимаешь: все было верно. Кифер была очень решительна, смела, уверена в себе. Она молодец. Мы пересекались ранее, я ее переигрывала, и потому сегодняшнее поражение еще обиднее. Я ведь отлично ее знаю.

Что же в таком случае помешало выиграть "золото"?

Инна Дериглазова: Возможно, дело в переизбытке желания. Ты тренировался, трудился, выигрывал старты, и вот наступает важный день. Все внутри переворачивается, и ты начинаешь бояться ошибиться. Столько ощущений испытала за один день - от неуверенности до глубокой уверенности в себе.

Какие планы на будущее?

Инна Дериглазова: Посмотрим. Очень много здоровья, сил и энергии отняла эта медаль. Со стороны, наверное, кажется, что все легко и просто, но это не так. Безусловно, я хочу успешно выступать, однако не могу пока дать точный ответ на вопрос, собираюсь завершить карьеру или нет. Голова была занята мыслями о личном турнире, но Олимпиада еще не закончена. Мне бы хотелось успешно выступить в команде.

После победы в матче за бронзовые медали с трудом сдерживала эмоции Коробейникова. Более того, отвечая на вопросы журналистов, Лариса расплакалась.

- Турнир получился очень быстрым. Когда волнуешься, время летит незаметно. Я еще не поняла, что взяла медаль. Хочу выразить благодарность родственникам, сказать, что очень люблю мужа, своих близких, - отметила Коробейникова.

Комментируя матч против итальянки Аличе Вольпи (15:14), в котором Коробейникова и взяла "бронзу", россиянка отметила, что при счете 1:5 ей стало стыдно за свое выступление и она решила во что бы то ни стало переломить ситуацию.

- При 1:5 в голове было, что, если так и продолжится, будет очень стыдно как мне, так и моему тренеру. Сама не знаю, как смогла переломить ход поединка. Концовочка получилась эмоциональной. Если честно, когда повела в счете, немного расслабилась. Но потом пришлось опять собраться, сказать себе: "Делай что хочешь, только будь уверена в себе". И мне это удалось.

Коробейникова призналась, что она еще долго будет плакать от радости. "Вольпи повела в счете, я растерялась, наступила паника. Потому решила поменять рапиру, чтобы сделать маленькую паузу. Это был тактический ход, и он сработал - мне удалось собраться. Понимала, что другой такой возможности не будет. Я еще долго буду рыдать от счастья. Эта радость меня не отпускает". Да, Лариса была откровенна.

Прямая речь

Сразу после поражения в финале олимпийского турнира по фехтованию Великая заявила о намерении продолжить карьеру и еще раз принять участие в Играх. Ранее Софья признавалась, что не ушла из спорта ради победы в личных соревнованиях на Олимпиаде. "У меня есть сожаление, но нет отчаяния. Вся страна ждала победы. Мне немного не хватило, все решили некоторые ошибки. Сегодня мне было в удовольствие сражаться за победу. Не было того напряжения, как это было в Рио-де-Жанейро. Мы все были в равных условиях, поскольку в последнее время не было международных стартов. Еще одна Олимпиада? Так как до нее осталось три года, исключать ничего нельзя. Выходит - год отдохнуть, год на завоевание лицензии и выступление. Посмотрим", - заявила Великая.