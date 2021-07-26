Японцы стали олимпийскими чемпионами по настольному теннису в миксте

Первыми олимпийскими чемпионами по настольному теннису в миксте стали японские спортсмены Дзюн Мизутани и Мима Ито. В финальном матче хозяева Игр одолели китайскую пару Сюй Синь и Лю Шивэнь со счетом 4:3.

Бронзовые медали завоевали Линь Юнь Цзюй и Чэн И Чин, представляющие Тайвань. В матче за третье место они оказались сильнее французской смешанной пары.

Отметим, что соревнования по настольному теннису в миксте дебютировали на Играх в Токио.