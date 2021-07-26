Россиянин Скачков вышел в 1/16 финала турнира по настольному теннису на ОИ-2020
Россиянин Кирилл Скачков пробился в 1/16 финала турнира по настольному теннису на Олимпийских играх в Токио.
В матче 1/32 финала Скачков победил представителя США Канака Джа со счетом 4-2 (11:9, 9:11, 11:9, 0:11, 11:7, 11:4). Следующим соперником российского спортсмена будет представитель Германии Дмитрий Овчаров, сообщает РИА Новости.
Ранее на Олимпийских играх в Токио стартовал турнир по большому теннису, в котором будут разыграны пять комплектов медалей. В трех из них российская сборная может завоевать "золото". Основные надежды связаны с одним из лучших игроков мира Даниилом Медведевым, для которого нынешняя Олимпиада - первая в карьере.
Рапиристки Дериглазова и Коробейникова принесли нашей сборной очередные медали 02:50
Российские рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова принесли нашей сборной сразу две медали: серебряную и бронзовую соответственно. В общении с журналистами Лариса не смогла сдержать эмоций: она расплакалась, рассуждая о выступлении в Токио
Теннисистам в Токио придется побороться с изнуряющей жарой 02:20
На Олимпийских играх в Токио стартовал теннисный турнир, в котором будут разыграны пять комплектов медалей. В трех из них российская сборная может завоевать "золото". О том, как играется под палящим солнцем, после матча рассказал Даниил Медведев
Первое "золото" и первая медаль - у стрелков Бацарашкиной и Галашиной 25.07.2021
Российские стрелки прервали 17-летнюю безвыигрышную серию на Олимпиадах. Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, установив олимпийский рекорд. Серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м - у Анастасии Галашиной, принесшей России первую медаль