Россиянин Скачков вышел в 1/16 финала турнира по настольному теннису на ОИ-2020

Россиянин Кирилл Скачков пробился в 1/16 финала турнира по настольному теннису на Олимпийских играх в Токио.

В матче 1/32 финала Скачков победил представителя США Канака Джа со счетом 4-2 (11:9, 9:11, 11:9, 0:11, 11:7, 11:4). Следующим соперником российского спортсмена будет представитель Германии Дмитрий Овчаров, сообщает РИА Новости.

Ранее на Олимпийских играх в Токио стартовал турнир по большому теннису, в котором будут разыграны пять комплектов медалей. В трех из них российская сборная может завоевать "золото". Основные надежды связаны с одним из лучших игроков мира Даниилом Медведевым, для которого нынешняя Олимпиада - первая в карьере.