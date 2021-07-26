Сборная России завоевала три "золота" в третий день Олимпиады

Триумфаторами Токио стали мужская сборная по спортивной гимнастике в многоборье, саблистка София Позднякова и тхэквондист Максим Храмцов.

После трех соревновательных дней Олимпиады российская сборная занимает четвертое место в общекомандном зачете с четырьмя золотыми, пятью серебряными и тремя бронзовыми медалями.

Возглавляют общий зачет хозяева Игр японцы - восемь золотых, две серебряных и три бронзовых медали. В активе сборной США семь наград высшего достоинства, три "серебра" и четыре "бронзы". У Китая шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых медали.