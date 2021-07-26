Сборная России завоевала три "золота" в третий день Олимпиады
Триумфаторами Токио стали мужская сборная по спортивной гимнастике в многоборье, саблистка София Позднякова и тхэквондист Максим Храмцов.
После трех соревновательных дней Олимпиады российская сборная занимает четвертое место в общекомандном зачете с четырьмя золотыми, пятью серебряными и тремя бронзовыми медалями.
Возглавляют общий зачет хозяева Игр японцы - восемь золотых, две серебряных и три бронзовых медали. В активе сборной США семь наград высшего достоинства, три "серебра" и четыре "бронзы". У Китая шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых медали.
Храмцов взял первую золотую олимпийскую медаль в истории российского тхэквондо 16:06
Максим Храмцов первым из россиян завоевал олимпийское "золото" в тхэквондо. В финале турнира в Токио он одолел иорданца Салеха Эльшарабати - 20:9. Это уже третья медаль российских спортсменов в этом виде спорта на Олимпиаде-2020
Российские гимнасты победили в командном турнире на Олимпиаде 15:48
Сборная России по спортивной гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье. Второе место заняла команда Японии, третьими стали китайцы
София Позднякова выиграла "золото" Олимпиады в финале против Софьи Великой 15:01
Россиянка София Позднякова стала олимпийской чемпионкой по фехтованию в турнире саблисток. В финале она оказалась сильнее своей соотечественницы Софьи Великой - 15:11. Как и пять лет назад в Рио, "золото" в этой дисциплине разыграли россиянки