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Идет  день олимпиады
26.07.2021 18:02
Рубрика: Спорт

Сборная России завоевала три "золота" в третий день Олимпиады

26 июля на Играх в Токио был разыгран 21 комплект наград. В активе российской команды в понедельник три золотые медали, "серебро" и "бронза".
Текст: Максим Домчев

Триумфаторами Токио стали мужская сборная по спортивной гимнастике в многоборье, саблистка София Позднякова и тхэквондист Максим Храмцов.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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После трех соревновательных дней Олимпиады российская сборная занимает четвертое место в общекомандном зачете с четырьмя золотыми, пятью серебряными и тремя бронзовыми медалями.

Возглавляют общий зачет хозяева Игр японцы - восемь золотых, две серебряных и три бронзовых медали. В активе сборной США семь наград высшего достоинства, три "серебра" и четыре "бронзы". У Китая шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых медали.

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