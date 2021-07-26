Российская саблистка Софья Великая допустила участие в Олимпиаде-2024
Многократная чемпионка мира и Европы по фехтованию на саблях Софья Великая заявила, что может принять участие на следующей Олимпиаде через три года.
В понедельник Великая упустила очередную возможность впервые в карьере завоевать олимпийское золото в личном турнире, уступив в финале соотечественнице Софии Поздняковой. Ранее Великая говорила о возможном завершении спортивной карьеры после соревнований в Токио.
"У меня есть сожаление, но нет отчаяния. Вся страна ждала победы. Мне немного не хватило, все решили некоторые ошибки. Сегодня мне было в удовольствие сражаться за победу. Не было того напряжения, как это было в Рио-де-Жанейро. Мы все были в равных условиях, поскольку в последнее время не было международных стартов. Еще одна Олимпиада? Так как до нее осталось три года, исключать ничего нельзя. Выходит, год отдохнуть, год на завоевание лицензии и выступление. Посмотрим", - заявила Великая.
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