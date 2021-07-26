Храмцов взял первую золотую олимпийскую медаль в истории российского тхэквондо
Несмотря на то, что корейское слово тхэквондо для российского уха звучит по-прежнему немного экзотично, к олимпийским вершинам в этом виде спорта наши спортсмены подбирались уже давно. Первую отечественную медаль в тхэквондо завоевала на Играх-2000 в Сиднее Наталья Иванова - "серебро", а в 2012 году в Лондоне Анастасия Барышникова зацепила "бронзу". У мужчин до сих пор солировал Алексей Денисенко, причем в разных весовых категориях. В Лондоне-2012 он стал третьим в весе до 58 кг, а через четыре года в бразильском Рио поднялся на ступеньку выше в весовой категории до 68 кг.
Уже в Токио серебряную медаль взяла Татьяна Минина, а Михаил Артамонов выиграл бронзовую. А с победой Храмцова тхэквондо, кажется, уже можно считать национальным видом спорта.
Ранее сегодня у женщин в категории до 67 кг в финальной схватке хорватская тхэквондистка Матеа Елич победила британку Лорен Уильямс.
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