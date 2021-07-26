Российский тхэквондист, выигравший "золото", провел турнир с травмой

Максим Храмцов взял первое российское "золото" в олимпийском тхэквондо, разобравшись в финале с иорданцем Салехом Эльшарабати. После поединка Храмцов рассказал журналистам, что почти весь турнир выступал с травмой.

Максим, на чемпионате Европы у тебя была достаточно тяжелая травма, ты сломал руку, как оказалось. И вообще мог не поехать на Олимпиаду…

Максим Храмцов: Да нет, я поехал бы в любом случае. Просто старался побыстрее залечить руку. Ел кальций, делал укрепляющие упражнения после того, как уже снял лангетку. Я был уверен, что все будет нормально. И все было хорошо буквально за пару недель до выезда отсюда. У нас были спарринги на сборах, я ударил рукой и почувствовал ту боль. Но я не придал значения, вроде все нормально было. И уже здесь в первом же бою я ударил рукой, соперник - тоже, получилось кулак в кулак. Не знаю, что там, но по симптомам похоже на то, что было тогда.