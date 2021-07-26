Новосибирский губернатор поздравил Позднякову с золотом Олимпиады
Губернатор Новосибирской области поздравил саблистку Софию Позднякову с золотой медалью XXXII летних Олимпийских игр, которые проходят в Токио. В финале соревнований новосибирская спортсменка одолела соотечественницу Софью Великую, завоевавшую в итоге "серебро".
- Новосибирская саблистка София Позднякова завоевала свое первое олимпийское золото на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. В финале спортсменка сразилась с соотечественницей Софьей Великой. Поединок закончился со счетом 15:11. Горжусь! Поздравляю с победой! - эмоционально отреагировал глава региона на своей странице в Instagram.
Как передает ТАСС, ранее сама София рассказала о переживаниях перед финалом одиночных соревнований. В частности сообщила, что видела накануне сон, который можно назвать вещим.
- Дня три-четыре назад приснилось, что мы сидели с девочками в комнате, приходит Соня Великая, открыла большую коробку и говорит: "Я опять второе место заняла", - рассказала спортсменка.
В Новосибирской федерации фехтования Софию Позднякову назвали достойной преемницей отца. Напомним, отец Софии Станислав Поздняков, возглавляющий сегодня Олимпийский комитет России, является четырехкратным обладателем золотых наград.
- Для нас это очень важно, такой красивый финал, такая красивая победа, - заявил президент Новосибирской федерации фехтования Андрей Потапов. - И Станислав Алексеевич вырос на наших глазах, и теперь София Станиславовна. Она стала его достойной преемницей. Получилась шикарная фехтовальная династия, очень хорошая семья.
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