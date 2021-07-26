Филиппинская штангистка Диас победила на Олимпиаде в весе до 55 кг
Представительница Филиппин Хидилин Диас выиграла соревнования в весовой категории до 55 килограммов на Олимпийских играх в Токио.
По сумме Диас взяла 127 килограммов (97 кг в рывке и 127 кг в толчке), что является новым олимпийским рекордом. Серебро досталось китаянке Ляо Цююн (126 кг). Бронза у Зульфии Чиншанло (123).
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