Чун Ка Лонг стал олимпийским чемпионом среди рапиристов
Представитель Гонконга Чун Ка Лонг стал победителем индивидуального турнира по фехтованию на рапирах на ОИ-2020.
В решающем противостоянии он победил спортсмена из Италии Даниэле Гароццо со счетом 15:11. Бронзовую медаль завоевал представитель Чехии Александр Чупенич.
Три российских спортсмена - Кирилл и Антон Бородачевы и Владислав Мыльников - выбыли из борьбы на ранних стадиях турнира.
Храмцов взял первую золотую олимпийскую медаль в истории российского тхэквондо 16:06
Максим Храмцов первым из россиян завоевал олимпийское "золото" в тхэквондо. В финале турнира в Токио он одолел иорданца Салеха Эльшарабати - 20:9. Это уже третья медаль российских спортсменов в этом виде спорта на Олимпиаде-2020
Российские гимнасты победили в командном турнире на Олимпиаде 15:48
Сборная России по спортивной гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье. Второе место заняла команда Японии, третьими стали китайцы
София Позднякова выиграла "золото" Олимпиады в финале против Софьи Великой 15:01
Россиянка София Позднякова стала олимпийской чемпионкой по фехтованию в турнире саблисток. В финале она оказалась сильнее своей соотечественницы Софьи Великой - 15:11. Как и пять лет назад в Рио, "золото" в этой дисциплине разыграли россиянки