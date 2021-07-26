Чун Ка Лонг стал олимпийским чемпионом среди рапиристов

Представитель Гонконга Чун Ка Лонг стал победителем индивидуального турнира по фехтованию на рапирах на ОИ-2020.

В решающем противостоянии он победил спортсмена из Италии Даниэле Гароццо со счетом 15:11. Бронзовую медаль завоевал представитель Чехии Александр Чупенич.

Три российских спортсмена - Кирилл и Антон Бородачевы и Владислав Мыльников - выбыли из борьбы на ранних стадиях турнира.