Мужская сборная РФ по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады

Россияне в матче 1/4 финала встречались с командой Нидерландов. Матч прошел в упорной борьбе, но сборная России все же оказалась сильнее - 21:19.

В полуфинале россиян ожидает команда Сербии. На групповом турнире она переиграли сборную России со счетом 21:10.

Вторую путевку в финал разыграют команды Латвии и Бельгии. Финал этого турнира и первое в истории Игр "золото" будет разыграно в среду