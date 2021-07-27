27.07.2021 15:29
Рубрика: Спорт
Мужская сборная РФ по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал олимпийского турнира.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Россияне в матче 1/4 финала встречались с командой Нидерландов. Матч прошел в упорной борьбе, но сборная России все же оказалась сильнее - 21:19.
В полуфинале россиян ожидает команда Сербии. На групповом турнире она переиграли сборную России со счетом 21:10.
Вторую путевку в финал разыграют команды Латвии и Бельгии. Финал этого турнира и первое в истории Игр "золото" будет разыграно в среду
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