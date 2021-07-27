Лидер сборной США гимнастка Байлз получила травму на командном турнире
На Олимпиаде в Токио проходит финал командного многоборья по спортивной гимнастике у женщин. Один из фаворитов соревнований команда США после первого вида программы лишилась своего лидера - четырехкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз.
Она выступила в опорном прыжке, получив оценку 13,766 балла. После этого она была внесена в резерв команды, а вместо нее выступает Джордан Чайлз.
По появившейся информации, у американки повреждение, которое не позволит ей выступить в командном многоборье.
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