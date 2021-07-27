Дзюдоистка из Франции Агбеньену стала олимпийской чемпионкой

Победой француженки Кларисс Агбеньену завершился турнир по дзюдо в весовой категории до 63 кг на Олимпиаде в Токио.

В финальном поединке Агбеньену нанесла поражение представительнице Словении Тине Трстеняк, которая по итогам соревнований стала серебряным призером Игр.

Не остались без медалей представительница Канады Катрин Бошмен-Пинар и итальянка Мария Чентраккио. Они завоевали "бронзу" в утешительных финалах.