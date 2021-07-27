27.07.2021 13:22
Рубрика: Спорт
Дзюдоистка из Франции Агбеньену стала олимпийской чемпионкой
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Победой француженки Кларисс Агбеньену завершился турнир по дзюдо в весовой категории до 63 кг на Олимпиаде в Токио.
В финальном поединке Агбеньену нанесла поражение представительнице Словении Тине Трстеняк, которая по итогам соревнований стала серебряным призером Игр.
Не остались без медалей представительница Канады Катрин Бошмен-Пинар и итальянка Мария Чентраккио. Они завоевали "бронзу" в утешительных финалах.
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