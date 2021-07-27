Тайваньская штангистка Го Синчжунь победила на Олимпиаде в весе до 59 кг

Представительница Тайваня Го Синчжунь завоевала золотую медаль в весовой категории до 59 килограммов на Олимпийских играх в Токио.

По сумме двух дисциплин Го Синчжунь взяла 236 килограммов (103 в рывке и 133 в толчке), установив сразу три олимпийских рекорда. Ей же принадлежат мировые рекорды во всех трех видах - рывке, толчке и по сумме.

Серебро досталось Полине Гурьевой (217 кг) из Туркмении. Бронза у японки Микико Андо (214).