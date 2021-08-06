Борец Садулаев вышел в полуфинал Олимпиады

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев вышел в полуфинал Олимпийских игр.

Садулаев выступает в весовой категории до 97 кг. И в четвертьфинале он встречался с борцом из Грузии Элизбаром Одикадзе. Поединок прошел при подавляющем преимуществе российского спортсмена и завершился со счетом 10:0.

В 1/8 финала ранее россиянин не оставил шансов представителю Азербайджана Шарифу Шарифову.