06.08.2021 06:56
Рубрика: Спорт
Борец Садулаев вышел в полуфинал Олимпиады
Фото: REUTERS
Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев вышел в полуфинал Олимпийских игр.
Садулаев выступает в весовой категории до 97 кг. И в четвертьфинале он встречался с борцом из Грузии Элизбаром Одикадзе. Поединок прошел при подавляющем преимуществе российского спортсмена и завершился со счетом 10:0.
В 1/8 финала ранее россиянин не оставил шансов представителю Азербайджана Шарифу Шарифову.
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