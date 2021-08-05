Борец Заур Угуев: Посвящаю свой триумф на Олимпиаде отцу

В детстве у Угуева не было денег даже на борцовку. Но он не сдался и стал олимпийским чемпионом. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Эту медаль Угуев буквально выстрадал. Каждый его поединок на Олимпиаде - самый настоящий боевик. В двух стартовых схватках Заур побеждал, уступая в счете. Причем оба раза - против американца Томаса Гилмана и узбека Гуломжона Абдуллаева - он провел два великолепных приема за 10 секунд до конца противостояния! Фантастика.

Не менее драматичным был полуфинал, в котором Угуев встретился с иранцем Резой Атри. На перерыв борцы ушли при счете 2:2. Накал страстей был настолько серьезен, что, казалось, один из соперников просто не выдержит напряжения. В итоге дрогнул Атри - 8:3 в пользу россиянина. "99 процентов - работа, один процент - талант", - считает Угуев.

По сравнению с предыдущими схватками финал для Заура сложился относительно легко. К перерыву россиянин вел 4:2, потом развил преимущество до 7:2. До конца оставалось две минуты, Рави предпринял все, что только возможно, включился на полную. Индийцу даже удалось получить два балла, после чего он пошел в яростную атаку, но Угуев выдержал и ее. Более того - финальную сирену Заур встретил, держа оппонента за шею под радостные крики главного тренера сборной Дзамболата Тедеева.

К слову, в смешанной зоне Угуев появился без золотой медали. "Она просто тяжелая. Наверное, самая тяжелая награда в моей коллекции (улыбается). И самая важная. Чемпионат мира тоже очень престижный турнир, но Олимпиада - это мечта", - признался Заур.

По ходу турнира Угуев дважды был близок к поражению, но вырывал победы на последних секундах схваток

У тебя ник в "Инстаграме" Угуев11. Это значит, что ты и на вторую олимпийскую медаль замахиваешься?

Заур Угуев: Я еще молодой, впереди много лет карьеры. Пока не могу думать о чем-то другом, но в планах точно есть выступить и в Париже. Победа в Токио - только начало.

Цикл к нынешней Олимпиаде начался еще в 2017 году на чемпионате мира, который прошел для тебя не слишком удачно. "Золото" тогда взял Юки Такахаси. Ожидал его увидеть здесь в финале?

Заур Угуев: Даже не думал об этом. Обращал внимание только на тех, с кем мне предстояло бороться. А кто выйдет, вылетит - мне было без разницы. Я приехал сюда только за золотой медалью, а остальное меня не волновало.

С кем из оппонентов пришлось тяжелее всего?

Заур Угуев: Обычно непросто приходится в финале, но здесь мне было тяжело в первых двух схватках. Я проигрывал по ходу тех поединков, приходилось проявлять характер.

А чем запомнился финал? Рави прибавил за два года?

Заур Угуев: Да нет, таким же остался. Разве что стал более выносливым.

Спал хорошо перед решающей схваткой?

Заур Угуев: Да, никаких проблем. Я знал, что все будет хорошо. Мы столько лет работали и заслужили такой результат.

В сборной за твой вес отвечает Владимир Модосян. О нем говорят, что он мощный тактик, стратег. Расскажи о вашем сотрудничестве.

Заур Угуев: Он прекрасный мотиватор. У него не бывает такого, что что-то болит, что-то беспокоит. Надо выходить и побеждать - по-другому никак. Я ему очень благодарен, он очень многое для меня сделал. Как и массажисты, врачи. Это наша общая медаль.

Как тебе жизнь в олимпийской деревне?

Заур Угуев: Я никуда не выходил. На улице было жарко, сидел в номере под кондиционером. А так было приятно, что люди из разных стран общаются, помогают друг другу. Очень интересный и важный опыт.

Кому посвящаешь этот триумф?

Заур Угуев: Своему отцу. Скоро увидимся с ним, порадуемся. Все хорошо, ребят. Идем на Париж!

Между тем

Практически сразу после схватки Угуева на ковер вышел Артур Найфонов. Россиянину удалось завоевать "бронзу" в весовой категории до 85 кг благодаря победе над Джабраилом Шапиевым (Узбекистан) со счетом 2:0.

Такой результат для Найфонова можно признать успешным, особенно с учетом того, что в полуфинале он встречался с самым популярным спортсменом Ирана, чемпионом Игр-2016 Хасаном Яздани (1:7), который в предыдущих двух поединках выиграл с общим счетом 23:3.

А вот россиянка Валерия Коблова уступила Эвелине Николовой из Болгарии в схватке за бронзовую медаль Олимпиады по вольной борьбе в весе до 57 килограммов.

Соперница россиянки победила со счетом 5:0.

Добавим, что ранее в финал Игр в весовой категории до 74 кг вышел Заурбек Сидаков. Россиянин разгромил в полуфинале Данияра Кайсанова из Казахстана (11:0) и теперь поборется за "золото" с Магомедхабибом Кадимагомедовым, представляющим Беларусь.