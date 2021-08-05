Баскетболисты США и Франции сыграют в финале Олимпиады

В первом полуфинале баскетбольного турнира Олимпиады встречались сборные США и Австралии. Счет поединка - 97:78, а самым результативным игроком встречи стал Кевин Дюрант. В составе американской команды играют звезды из Национальной баскетбольной ассоциации.

В другом поединке Франция играла со Словенией. Французы в упорной борьбе вырвали победу - 90:89.

Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.