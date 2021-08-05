05.08.2021 16:39
Рубрика: Спорт
Баскетболисты США и Франции сыграют в финале Олимпиады
Фото: Aris MESSINIS / AFP
В первом полуфинале баскетбольного турнира Олимпиады встречались сборные США и Австралии. Счет поединка - 97:78, а самым результативным игроком встречи стал Кевин Дюрант. В составе американской команды играют звезды из Национальной баскетбольной ассоциации.
В другом поединке Франция играла со Словенией. Французы в упорной борьбе вырвали победу - 90:89.
Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.
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