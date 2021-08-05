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05.08.2021 15:14
Рубрика: Спорт

Российские спортсмены превзошли выступление в Рио по числу медалей

Сборная России на Олимпиаде в Токио превзошла свой результат на Играх в Рио-2016 по общему числу завоеванных наград.
Текст: Максим Домчев
Российские спортсменки Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова (слева направо), завоевавшие золотые медали в командном многоборье среди женщин на соревнованиях по спортивной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Российские спортсменки Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова (слева направо), завоевавшие золотые медали в командном многоборье среди женщин на соревнованиях по спортивной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Российские спортсменки Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова (слева направо), завоевавшие золотые медали в командном многоборье среди женщин на соревнованиях по спортивной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

После серебра прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой общее количество медалей у наших спортсменов стало 58 медалей.

5 лет назад на Играх в Рио сборная России взяла всего 56 наград - 19 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых.

Сейчас в активе наших спортсменов 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград.

Осталось только превзойти Игры в Рио по числу завоеванного золота.

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