05.08.2021 15:14
Рубрика: Спорт
Российские спортсмены превзошли выступление в Рио по числу медалей
Сборная России на Олимпиаде в Токио превзошла свой результат на Играх в Рио-2016 по общему числу завоеванных наград.
Российские спортсменки Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова (слева направо), завоевавшие золотые медали в командном многоборье среди женщин на соревнованиях по спортивной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
После серебра прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой общее количество медалей у наших спортсменов стало 58 медалей.
5 лет назад на Играх в Рио сборная России взяла всего 56 наград - 19 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых.
Сейчас в активе наших спортсменов 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград.
Осталось только превзойти Игры в Рио по числу завоеванного золота.
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