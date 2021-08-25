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Идет  день олимпиады
25.08.2021 21:23
Рубрика: Спорт

В первый день соревнований в Токио россияне взяли три золота

Российские атлеты с ограниченными физическими возможностями в первый соревновательный день Паралимпиады в японском Токио выиграли три золота, серебро и две бронзы.
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8545)
Валерия Шабалина открыла счет нашим высшим наградам на Паралимпиаде. Фото: РИА Новости Валерия Шабалина открыла счет нашим высшим наградам на Паралимпиаде. Фото: РИА Новости
Валерия Шабалина открыла счет нашим высшим наградам на Паралимпиаде. Фото: РИА Новости

Все три победы одержаны пловцами. Счет нашим золотым наградам открыла Валерия Шабалина, которая быстрее всех соперниц преодолела дистанцию 100 метров баттерфляем в классе S14. Причем Шабалина установила новый мировой рекорд в этой категории. Результат чемпионки - 1 мин. 03,59 сек.

Фото: Минспорта Омской области
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Быстрейшими на своих дистанциях в различных классах стали россияне Роман Жданов (50 м баттерфляем) и Анастасия Гонтарь (50 м вольным стилем). Серебро у Андрея Николаева(100 м вольным стилем). Бронзовые медали завоевали Владимир Даниленко (100 м на спине) и Дарья Пикалова (100 м баттерфляем). Благодаря результатам пловцов сборная России после первого дня Паралимпиады занимает третье место в неофициальном зачете. Впереди Австралия (шесть золотых наград, одна серебряная, три бронзовые) и Китай (5 + 1+ 2).

Начались предварительные соревнования по голболу. Это командный вид спорта для спортсменов с нарушением зрения. Женская сборная России победила канадок (5:1). Всего в среду разыграно 24 комплекта наград.

Раньше всех завершили соревнования мастера велотрека. В гонке преследования у женщин на дистанции 3000 м золота добилась представительница Австралии Пэйдж Греко. Она стала первой чемпионкой нынешней Паралимпиады.

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