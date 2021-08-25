В первый день соревнований в Токио россияне взяли три золота
Все три победы одержаны пловцами. Счет нашим золотым наградам открыла Валерия Шабалина, которая быстрее всех соперниц преодолела дистанцию 100 метров баттерфляем в классе S14. Причем Шабалина установила новый мировой рекорд в этой категории. Результат чемпионки - 1 мин. 03,59 сек.
Быстрейшими на своих дистанциях в различных классах стали россияне Роман Жданов (50 м баттерфляем) и Анастасия Гонтарь (50 м вольным стилем). Серебро у Андрея Николаева(100 м вольным стилем). Бронзовые медали завоевали Владимир Даниленко (100 м на спине) и Дарья Пикалова (100 м баттерфляем). Благодаря результатам пловцов сборная России после первого дня Паралимпиады занимает третье место в неофициальном зачете. Впереди Австралия (шесть золотых наград, одна серебряная, три бронзовые) и Китай (5 + 1+ 2).
Начались предварительные соревнования по голболу. Это командный вид спорта для спортсменов с нарушением зрения. Женская сборная России победила канадок (5:1). Всего в среду разыграно 24 комплекта наград.
Раньше всех завершили соревнования мастера велотрека. В гонке преследования у женщин на дистанции 3000 м золота добилась представительница Австралии Пэйдж Греко. Она стала первой чемпионкой нынешней Паралимпиады.
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