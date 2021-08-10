Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде оказались отрицательными

Абсолютно все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио были отрицательным, сообщил РИА Новости главный врач команды Андрей Жолинский. По его словам, спортсменов проверяли ежедневно и что атлеты должны были информировать организаторов о своем местонахождении.

"Внимание к нашей команде на Олимпийских играх остается беспрецедентно высоким. Все мероприятия в отношении российских спортсменов проводятся, скажем так, со скрупулезной тщательностью", - отметил Жолинский.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио российская сборная завоевала 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете.