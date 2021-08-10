Наши олимпийцы вернулись домой и были тронуты сердечной встречей

"Знаете, нет слов. Я в полном восторге! Спасибо большое всем тем, кто пришел встретить нас, кто приветствовал нас из машин, кто искренне передавал свои эмоции. Все улыбались. Мы будто во сне: ехали и были героями для всех. Это здорово и прекрасно! Хочется, чтобы таких моментов было больше", - не скрывала эмоций Маша.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что медали в столице Японии были на вес золота:

- Каждая награда - это личный подвиг спортсмена, вы настоящие герои. Вами гордится Россия. Атлеты еще раз показали, что мы можем преодолеть все трудности, демонстрируя единство и чистый спорт.

Приятным сюрпризом стало выступление большого поклонника спорта, министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он отметил, что отечественные спортсмены выступили в Токио отлично:

- Наши олимпийцы продемонстрировали профессионализм, самоотверженность, нацеленность только на победу. Спортсмены достигли блестящих результатов, которые удивили многих, несмотря на то, что и во время подготовки, и на самих Играх не прекращались попытки вывести их из равновесия, подорвать волю. Но все равно наши всех этих политиканов посрамили. Честь и хвала мужественным людям. Атлеты отстояли свое достоинство, честь спорта. Доказали, что в чистом спорте не страшны никакие интриги.

И самое главное, конечно же, что олимпийцы отстояли честь своей страны в составе дружной команды Олимпийского комитета России. Вообще с этим названием, а особенно с аббревиатурой ROC, связано немало историй и символов. Наши недоброжелатели хотели сделать всё, чтобы над сборной ОКР на протяжении всех Игр давлел злой рок. Это затея провалилась. В истории олимпийского движения хэштег #wewillROCyou останется символом вашего желания побеждать.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что наши спортсмены посрамили политиканов, которые пытались вывести олимпийцев из равновесия

В этот вечер любителей спорта ждал еще один подарок. Обладательница серебряной награды в художественной гимнастике Дина Аверина публично объявила о том, что решила продолжить профессиональную карьеру:

- Хочу сказать, что за всем трудом стоит очень много людей. Это и наши тренеры Ирина Александровна Винер-Усманова, Вера Николаевна Шаталина, Ирина Борисовна Зеновка, это и хореографы, врачи, все специалисты федерации, родные, родители, близкие, и, конечно же, вы, любимые болельщики. Без вас без всех не было бы ничего - ни победы, ни нас, ни спорта. Я не ожидала, что нас так будут встречать. Когда кричали: "Дина! Дина!", у меня сразу поднялось настроение, мне захотелось дальше - больше. Буду продолжать!

Также отметим и выступление помощника президента РФ Игоря Левитина, который поблагодарил за поддержку жителей Дальнего Востока:

- Вы знаете, что они не спят, зная, что здесь идет встреча олимпийцев. Эти миллионы людей с вами просыпались, жили в одном времени, но скоро к ним приедут олимпийцы зимних видов спорта, которые также будут жить на Дальнем Востоке. Мы желаем им на Играх в Пекине таких же успехов, которые совершили ребята в Токио.

Кроме того, Игорь Левитин сообщил, что учредители Фонда поддержки олимпийцев наградят наших отличившихся спортсменов специальными грантами.