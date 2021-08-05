05.08.2021 16:56
Рубрика: Спорт
Российские волейболисты в финале Олимпиады сыграют с Францией
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Определились финалисты мужского волейбольного турнира.
В первом полуфинале встречались сборные России и Бразилии. В напряженном поединке россияне добились победы в четырех партиях - 3:1.
Во втором полуфинале встречались сборные Франции и Аргентины. Класс французской команды заметно превосходит соперников.
Аргентинцы старались оказать достойное сопротивление, но в итоге уступили - 0:3 (22:25, 19:25, 22:25).
Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.
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