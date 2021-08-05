Сборная России завоевала пять медалей в 13-й день Олимпиады

Олимпийскими чемпионами стали боксер Альберт Батыргазиев в весовой категории до 57 кг и борец вольного стиля Заур Угуев в весе до 57 кг. Серебро у прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой. Бронза досталась борцу вольного стиля Артуру Найфонову в категории до 86 кг и боксеру Глебу Бакши в весе до 75 кг.

По итогам 13 дней соревнований сборная России завоевала 16 золотых, 22 серебряные, 20 бронзовых наград и занимает пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр.

Лидирует сборная Китая (34-24-16). На второй позиции команда США (29-34-27). Тройку замыкает сборная Японии (22-10-14).