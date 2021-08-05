05.08.2021 17:49
Рубрика: Спорт
Сборная России завоевала пять медалей в 13-й день Олимпиады
В 13-й день Олимпийских игр в Токио российские спортсмены завоевали пять медалей: два золота, серебро и две бронзы. Всего в четверг были разыграны 27 комплектов наград.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Олимпийскими чемпионами стали боксер Альберт Батыргазиев в весовой категории до 57 кг и борец вольного стиля Заур Угуев в весе до 57 кг. Серебро у прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой. Бронза досталась борцу вольного стиля Артуру Найфонову в категории до 86 кг и боксеру Глебу Бакши в весе до 75 кг.
По итогам 13 дней соревнований сборная России завоевала 16 золотых, 22 серебряные, 20 бронзовых наград и занимает пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр.
Лидирует сборная Китая (34-24-16). На второй позиции команда США (29-34-27). Тройку замыкает сборная Японии (22-10-14).
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