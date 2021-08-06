Магомедалиева выиграла бронзу в боксерском турнире Олимпийских игр

В полуфинале наша спортсменка встречалась с титулованной спортсменкой из Китая Ли Цянь. Китаянка - бронзовый призер Игр-2016, чемпионка мира-2018. Поединок прошел с преимуществом соперницы россиянки.

По итогам боя Цянь победила единогласным решением судей.

Ранее первое золото команде ОКР по боксу принес Альберт Батыргазиев (до 57 кг), а бронзовыми медалистами стали Имам Хатаев (до 81 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Андрей Замковой (до 69 кг).