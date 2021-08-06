06.08.2021 07:18
Рубрика: Спорт
Борец Рашидов вышел в полуфинал Игр-2020
Фото: AFP/Jack GUEZ
Российский борец Гаджимурад Рашидов вышел в полуфинал турнира по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.
В четвертьфинале в весовой категории до 65 кг чемпион мира Ришидов встречался с представителем Польши Магомедмурадом Гаджиевым. Российский борец одержал победу со счетом 6:2.
В 1/8 финала Рашидов нанес поражение армянскому борцу Вазгену Теваняну - 6:0.
Ранее в полуфинал вышел Абдулрашид Садулаев, который выступает в весовой категории до 97 кг.
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