Борец Рашидов вышел в полуфинал Игр-2020

Российский борец Гаджимурад Рашидов вышел в полуфинал турнира по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.

В четвертьфинале в весовой категории до 65 кг чемпион мира Ришидов встречался с представителем Польши Магомедмурадом Гаджиевым. Российский борец одержал победу со счетом 6:2.

В 1/8 финала Рашидов нанес поражение армянскому борцу Вазгену Теваняну - 6:0.

Ранее в полуфинал вышел Абдулрашид Садулаев, который выступает в весовой категории до 97 кг.