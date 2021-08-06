Волейболистки-пляжницы из США выиграли "золото" на Олимпиаде в Токио
Американки Эйприл Росс и Аликс Клайнман завоевали золотые медали Олимпийских игр в Токио в женском пляжном волейболе.
В финале они нанесли поражение австралийской паре Мариафе Артачо дель Солар и Талике Клэнси со счетом 21:15, 21:16. "Бронзу" ранее выиграли швейцарки Йоана Хайдрих и Анук Верже-Депре.
Ранее сообщалось, что российский дуэт в составе Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского обыграл в полуфинале катарцев Ахмеда Тиджана и Шерифа Юнусса - 2:0 (21:19, 21:17). В финале Красильников и Стояновский сыграют с норвежским дуэтом Мол/Сорум. Матч за золото пройдет 7 августа.
Сборная России завоевала пять медалей в 13-й день Олимпиады 05.08.2021
В четверг россияне завоевали пять медалей на Олимпиаде: два золота, серебро и две бронзы. По итогам 13 дней Игр в Токио сборная России имеет в активе 16 золотых, 22 серебряные, 20 бронзовых наград и занимает пятое место в общем медальном зачете