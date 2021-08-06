Волейболистки-пляжницы из США выиграли "золото" на Олимпиаде в Токио

Американки Эйприл Росс и Аликс Клайнман завоевали золотые медали Олимпийских игр в Токио в женском пляжном волейболе.

В финале они нанесли поражение австралийской паре Мариафе Артачо дель Солар и Талике Клэнси со счетом 21:15, 21:16. "Бронзу" ранее выиграли швейцарки Йоана Хайдрих и Анук Верже-Депре.

Ранее сообщалось, что российский дуэт в составе Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского обыграл в полуфинале катарцев Ахмеда Тиджана и Шерифа Юнусса - 2:0 (21:19, 21:17). В финале Красильников и Стояновский сыграют с норвежским дуэтом Мол/Сорум. Матч за золото пройдет 7 августа.