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05.08.2021 16:51
Рубрика: Спорт

Красильников и Стояновский вышли в финал турнира ОИ по пляжному волейболу

Российский дуэт в составе Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского обыграл в полуфинале катарцев Ахмеда Тиджана и Шерифа Юнусса - 2:0 (21:19, 21:17).
Текст: Илья Соболев (Токио)
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В полуфинале наши парни попали на серьезнейших соперников. Катарцы - первый номер мирового рейтинга: в этом году они вышли в финал четырех турниров (правда, выиграли только в одном из них).

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В Токио за пять матчей они отдали всего один сет, попутно выбив в плей-офф серебряных призеров Рио-2016 Николая/Лупо.

Россияне до сих пор выступали не так успешно, отдав четыре сета в трех матчах группы. Зато в плей-офф они набрали форму, выиграв два матча всухую.

Первый сет получился плотным: соперники всю дистанцию не отпускали друг друга, и лишь в концовке нашим удалось дожать соперника - 21:19.

Во втором сете россиянам дважды получилось отрываться на три очка. Первое отставание катарцы сократили, а вот второе ликвидировать так и не удалось. В финале Красильников и Стояновский сыграют с норвежским дуэтом Мол/Сорум. Матч за золото пройдет 7 августа.

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