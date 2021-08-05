Красильников и Стояновский вышли в финал турнира ОИ по пляжному волейболу

В полуфинале наши парни попали на серьезнейших соперников. Катарцы - первый номер мирового рейтинга: в этом году они вышли в финал четырех турниров (правда, выиграли только в одном из них).

В Токио за пять матчей они отдали всего один сет, попутно выбив в плей-офф серебряных призеров Рио-2016 Николая/Лупо.

Россияне до сих пор выступали не так успешно, отдав четыре сета в трех матчах группы. Зато в плей-офф они набрали форму, выиграв два матча всухую.

Первый сет получился плотным: соперники всю дистанцию не отпускали друг друга, и лишь в концовке нашим удалось дожать соперника - 21:19.

Во втором сете россиянам дважды получилось отрываться на три очка. Первое отставание катарцы сократили, а вот второе ликвидировать так и не удалось. В финале Красильников и Стояновский сыграют с норвежским дуэтом Мол/Сорум. Матч за золото пройдет 7 августа.