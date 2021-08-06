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05.08.2021 23:11
Рубрика: Спорт

Российские волейболистки поддержали мужскую сборную на игре против бразильцев

Российские волейболисты вышли в финал олимпийского турнира в Токио. В потрясающем по драматизму матче команда под руководством финского наставника Туомаса Саммелвуо одолела бразильцев 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).
Текст: Илья Соболев (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8528)
Наши волейболисты дважды на Играх в Токио обыграли бразильцев - на групповом этапе и в полуфинале. Фото: Станислав Красильников / ТАСС Наши волейболисты дважды на Играх в Токио обыграли бразильцев - на групповом этапе и в полуфинале. Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Наши волейболисты дважды на Играх в Токио обыграли бразильцев - на групповом этапе и в полуфинале. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Соперничество России и Бразилии - самое принципиальное в современном волейболе. Но последние события определенно добавили ему остроты. За день до мужского полуфинала российско-бразильская встреча состоялась в четвертьфинале женского турнира. Наши девушки фавориткам Игр уступили, но претензий к ним быть не может: они отдали на площадке все. Зато есть претензии к бразильским болельщикам. Строго говоря, болельщиков на волейболе, как и на других соревнованиях, нет, зато есть члены делегаций, которые не упускают возможности поддержать своих. Так вот бразильцы делали это крайне вызывающе. Вопреки местным запретам шумели, галдели, гудели, когда наши волейболистки подавали. Японцы при этом смотрели на происходящее сквозь пальцы. Что делать? Обращаться в МОК? Ябедничать - не наш метод, да и, скорее всего, бесполезно. Оставалось только перекричать бразильцев на следующий день во время встречи мужских команд, а главное, у них выиграть. Удалось и то и другое.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Поболеть за парней пришли игроки из нашей женской сборной. Их поддержка была важнейшим фактором: "Девчонок слышал, особенно в тяжелые моменты. Они понимают, когда надо поддержать, кричали, что они верят, что мы можем. Вера - крутая вещь", - признался после матча наш связующий Игорь Кобзарь.

Не держали в себе эмоций и журналисты. А что, если бразильцам можно, то почему нам нельзя? Японцы только в этот момент зашевелились. Стали сгонять прессу на их рабочие места, сновать между рядами с табличками, призывающими "болеть тихо". Все это, конечно, подействовало не особо, потому что игра на "Ариаке Арене" была накалена до предела.

Две наши последние встречи с бразильцами - вторая уже в Токио, на групповом этапе - завершились сухими победами россиян. Было наивно ожидать, что полуфинал покорится нам с той же легкостью. Первый сет это подтвердил. Пока наши соображали, что к чему, южноамериканцы быстро ушли в отрыв и спокойно забрали первую партию. "Может, даже хорошо, что мы ее так легко проиграли", - сказал потом главный тренер россиян Туомас Саммелвуо.

И действительно, второй сет наши провели гораздо сильнее, что отразилось в конечном счете - 25:21 в нашу пользу, а ключевым стал третий. Когда бразильцы повели 20:12, было трудно представить, что может им помешать выиграть партию. Но именно в этот момент наши раскрепостились и показали свой характер. "Увидели счет: о, ужас... Давайте просто играть", - вспомнил этот момент Саммелвуо.

В третьем сете россияне уступали 12:20, но сумели переломить ход игры

А еще сработали замены. До сих пор запасные в основном оказывали поддержку основе лишь психологического характера, заряжая аплодисментами игрока на подаче. Но, как выяснилось, они способны не только на это. Особенно помог выход Ярослава Подлесных, на подаче которого мы выиграли четыре очка подряд, а потом взяли и партию - 26:24. Деморализованные бразильцы так, по сути, и не придумали, как вернуться в игру.

- У нас в России еще минимум 20 человек, которые могут выходить и играть на этом сумасшедшем уровне, - эмоционально убеждал журналистов Игорь Кобзарь. - Те пацаны, которые не играют, это не значит, что они играют хуже. Ребята готовились, ждали. Стояли пять матчей в группе на замене и ждали этого выхода. И вышли в полуфинале, помогли, переломили, спасли.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Эта победа чем-то напомнила легендарную викторию на Олимпиаде в Лондоне, когда наши в финале обыграли тех же бразильцев. В составе россиян с тех пор остался только Максим Михайлов, а еще один герой того матча Сергей Тетюхин - ныне генеральный менеджер сборной.

- Тогда были другие эмоции, - признался Сергей Юрьевич. - В 2012 году я находился там, внутри - это одно, а когда наблюдаешь снаружи - это совсем по-другому. Чувствительность раз в 500 выше. За каждый мяч переживаешь. Есть характер, вот о чем стоит сегодня говорить. Третья партия показала, что есть команда.

Но главная разница между лондонским матчем и нынешним в том, что сейчас была только полуфинальная игра. Сборная России приехала в Токио с расчетом нанечто большее, чем просто выход в финал.

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